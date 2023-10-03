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"Мне нужен этот китаец": Чисора настаивает на поединке с Чжилеем

Британский боксер хочет получить бой с временным чемпионом.
Сегодня, 14:08
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Британский супертяжеловес Дерек Чисора заявил, что хочет встретиться в ринге с временным чемпионом по версии WBO Чжаном Чжилеем.

По его мнению, китайскому боксеру вряд ли стоит рассчитывать на поединки с Деонтеем Уайлдером или Энтони Джошуа и нужно соглашаться на бой с ним.

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"Черт возьми, я хочу этого чертового китайца. Мне нужен этот китаец. Я побью этого парня. Дайте мне шесть раундов с ним и все будет готово.

Чжан Чжилей, Китай - это все что мне нужно. Он может говорить о бое с Деонтеем Уайлдером или Энтони Джошуа, но единственный большой бой, который ему светит, это со мной", - приводит слова Чисоры Boxing News 24/7.

Ранее промоутер Джошуа оценил возможность организации боя с Чжилеем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дерек Чисора Чжан Чжилей

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