"Где ты был, когда я искал оппонента?": Чжилей ответил на предложение Чисоры о бое
Временный чемпион отреагировал на стремление британца встретиться в ринге.
Временный чемпион по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей прокомментировал желание Дерека Чисоры провести с ним бой.
По словам китайского боксера, в свое время британец уже отказался встретиться с ним в ринге, а теперь подобный поединок его не интересует.
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"А где ты был, когда я искал оппонента? Тогда ты отклонил мое предложение.
Так что теперь занимай место в очереди", - приводит слова Чжилея ringwalkmedia12.
Ранее менеджер Чжилея назвал соперника Чжана, если Фьюри договорится о бое с Усиком.
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