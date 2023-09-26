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"Где ты был, когда я искал оппонента?": Чжилей ответил на предложение Чисоры о бое

Временный чемпион отреагировал на стремление британца встретиться в ринге.
Сегодня, 16:58
Чжан Чжилей / Getty Images
Чжан Чжилей / Getty Images

Временный чемпион по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей прокомментировал желание Дерека Чисоры провести с ним бой.

По словам китайского боксера, в свое время британец уже отказался встретиться с ним в ринге, а теперь подобный поединок его не интересует.

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"А где ты был, когда я искал оппонента? Тогда ты отклонил мое предложение.

Так что теперь занимай место в очереди", - приводит слова Чжилея ringwalkmedia12.

Ранее менеджер Чжилея назвал соперника Чжана, если Фьюри договорится о бое с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дерек Чисора Чжан Чжилей

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