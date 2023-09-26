Бывший соперник Усика изъявил желание выйти в ринг с Чжилеем

Многократный претендент на чемпионский титул в супертяжелом весе Дерек Чисора заявил, что хочет выйти в ринг с «временным» чемпионом по версии WBO в своей весовой категории Чжаном Чжилеем.

По словам британца, он уже поговорил об этом с промоутером Фрэнком Уорронем и в ближайшее время обсудит этот вариант с Эдди Хирном.

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"Я сказал Уоррену: "Я хочу Чжана". Мы поговорили об этом. Я собираюсь попросить Эдди Хирна сделать этот бой.

Это будет долгая ночь, но я выиграю. Мне нравятся левши", - цитирует Чисору Boxing News 24.

Напомним, Чжилей в реванше победил Джойса нокаутом в третьем раунде.

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