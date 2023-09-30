Промоутер Джошуа оценил возможность организации боя с Чжилеем

Пока у команды британского боксера есть более приоритетный вариант.

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался по поводу возможного поединка против обладателя временного титула WBO Чжана Чжилея.

Представитель британского боксера отметил, что в первую очередь они сконцентрированы на организации боя с Деонтеем Уайлдером, но не стал исключать вариант встречи в ринге с китайцем.

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"Это может быть грандиозный бой в Китае. Эй Джей победил его на Олимпийских играх. Чжан - хороший супертяжеловес. Он опасен.

Это хороший бой в плане стиля. Два больших панчера, двое огромных парней. Мы работаем над поединком с Деонтеем Уайлдером, но я не исключаю и Чжилея.

Изначально мы хотели провести поединок Джошуа - Уайлдер в Саудовской Аравии в январе, дело затянулось, но за последние дни мы провели несколько интересных раундов переговоров. Это тот бой, который мы хотим устроить, поэтому посмотрим, к чему это приведет", - цитирует Хирна BoxingScene.

Ранее стало известно условие, при котором состоится бой Джошуа - Чжилей.

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