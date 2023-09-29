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Промоутер Джошуа объявил о срыве боя с Уайлдером в январе

Эдди Хирн пока еще надеется спасти поединок, организовав его в другие сроки.
Сегодня, 17:20
Эдди Хирн и Энтони Джошуа / Getty Images
Эдди Хирн и Энтони Джошуа / Getty Images

Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, объявил, что бой против еще одного экс-обладателя титула в дивизионе Деонтея Уайлдера не состоится в январе в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает журналист Майкл Бенсон со ссылкой на британского промоутера.

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Представитель Эй Джея заявил, что сделка с саудовскими организаторами поединка окончательно сорвалась.

Тем не менее пока промоутер Джошуа еще надеется спасти бой с Уайлдером и попытается организовать его в феврале или марте следующего года в другом месте.

Ранее промоутер Джошуа назвал потенциальных соперников на случай срыва боя с Уайлдером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн Деонтей Уайлдер

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