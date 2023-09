Промоутер Джошуа объявил о срыве боя с Уайлдером в январе

Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, объявил, что бой против еще одного экс-обладателя титула в дивизионе Деонтея Уайлдера не состоится в январе в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает журналист Майкл Бенсон со ссылкой на британского промоутера.

Читай также: Промоутер Джошуа оценил возможность боя с Чжилеем и посоветовал Джойсу завершить карьеру

Представитель Эй Джея заявил, что сделка с саудовскими организаторами поединка окончательно сорвалась.

Тем не менее пока промоутер Джошуа еще надеется спасти бой с Уайлдером и попытается организовать его в феврале или марте следующего года в другом месте.

‼️ Anthony Joshua vs Deontay Wilder is now dead for January in Saudi Arabia as the proposed site deal has completely fallen through, Eddie Hearn has confirmed. He insisted they're still trying to salvage the fight for Feb/March with a new site deal in different location. [@IFLTV]