Промоутер Джошуа объявил о срыве боя с Уайлдером в январе

Эдди Хирн пока еще надеется спасти поединок, организовав его в другие сроки.

Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, объявил, что бой против еще одного экс-обладателя титула в дивизионе Деонтея Уайлдера не состоится в январе в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает журналист Майкл Бенсон со ссылкой на британского промоутера.

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Представитель Эй Джея заявил, что сделка с саудовскими организаторами поединка окончательно сорвалась.

Тем не менее пока промоутер Джошуа еще надеется спасти бой с Уайлдером и попытается организовать его в феврале или марте следующего года в другом месте.

‼️ Anthony Joshua vs Deontay Wilder is now dead for January in Saudi Arabia as the proposed site deal has completely fallen through, Eddie Hearn has confirmed. He insisted they're still trying to salvage the fight for Feb/March with a new site deal in different location. [@IFLTV] — Michael Benson (@MichaelBensonn) September 29, 2023

Ранее промоутер Джошуа назвал потенциальных соперников на случай срыва боя с Уайлдером.

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