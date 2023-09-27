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Стало известно, при котором состоится бой Джошуа - Чжилей

Промоутер британца отметил важный фактор для организации.
Сегодня, 13:48
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа, заявил, что готов свести своего подопечного с обладателем временного титула WBO китайцем Чжаном Чжилеем.

По словам специалиста, для организации противостояния нужно иметь солидный гонорар.

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"Джо Джойс сделал Чжана Чжилея похожем на Сонни Листона, левшу Сонни Листона. Интересно посмотреть, что будет с ним дальше.

Он 100 процентов готов встретиться с Джошуа. Если есть деньги на поединок, мы обязательно рассмотрим этот вариант", - приводит слова Хирна Bad Left Hook.

Ранее менеджер Чжилея высказался о потенциальном поединке Чжана с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа

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