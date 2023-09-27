Бывший соперник Усика поставил крест на карьере Джойса

Экс-чемпион мира Тони Беллью считает, что после поражения в реванше с Чжаном Чжилеем супертяжеловес Джо Джойс больше не поднимется выше своего уровня.

По словам эксперта, британец имеет плохие навыки, из-за которых теперь проиграет большинству бойцов.

"Дюбуа бил Джойса изо всех сил, но удары просто отскакивали от него. Джойс смеялся над Дюбуа и изматывал его. Как далеко ты зайдешь, пропуская джебы и получая урон каждый раз, когда по тебе попадают? Это бокс. Здесь все складывается так, как складывается. Я видел, что на протяжении лет происходило с легендами.

Я не думаю, что Джойс победит чемпиона Великобритании. Способность держать удар была его главным козырем. Без этого он не выше британского уровня. По нему нельзя промазать. Джойс - не парень с видными боксерскими навыками. Джойс побеждает, потому что изматывает тебя, ведь ты очень много бьешь его и устаешь. Что это за план?", - приводит слова Беллью Boxing Social.

Ранее стало известно, с кем Джойс проведет свой следующий бой.

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