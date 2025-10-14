iSport.ua
Судьба Усика. Беллью надеется на ноль поражений украинца

Беллью пожелал Усику уйти из бокса непобежденным.
Сегодня, 10:11       Автор: Валентина Чорноштан
Тони Беллью / Getty Images
Тони Беллью / Getty Images

Бывший обладатель пояса WBC в крузервейте Тони Беллью на YouTube-шоу Froch On Fighting поделился своим мнением о карьере украинского боксера Александра Усика.

"Это будет трагедия, если время победит Усика. Очень хотелось бы, чтобы он ушёл из бокса непобеждённым. Хочу, чтобы у него всё было хорошо, и Александр был счастлив", — сказал Беллью.

Читай также: Беринчик опроверг слухи о завершении карьеры, но планирует проводить не только боксерские бои

Добавим, что последний бой Усика стал реваншем против Даниэля Дюбуа, который прошёл летом 2025 года. Тогда Усик сумел нокаутировать соперника в пятом раунде.

До этого Тони Беллью высказался по поводу последнего боя Александра Усика с Тайсоном Фьюри.

