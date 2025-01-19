"Трижды пересмотрел": Беллью изменил свой вердикт о результате реванша Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался по поводу результата реванша обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика с Тайсоном Фьюри, отметив, что изменил свое мнение.

По его словам, он считал, что поединок получился очень близким, но теперь уверен, что украинец одержал победу более убедительно.

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"Я думаю, что Усик полностью контролировал бой от начала до конца. Мне совсем не казалось, что бой не складывается по его сценарию. Я смотрел вечер бокса в прямом эфире и думал, что бой был близким. Затем я трижды пересмотрел поединок, и Усик просто был убедительным в каждом своем движении. Он переиграл Фьюри, прессинговал его, перебил практически в каждом раунде. Усик доминировал над ним.

Фрэнк Уоррен пересмотрел бой и больше не считает, что это было ограбление. Естественно, он все еще на стороне Тайсона Фьюри, но я не предвзят ни к одному из них. Я думаю, что они оба отличные бойцы, замечательные ребята. Я нейтрален, и ты должен считать бой так, как видишь.

В вечер боя я насчитал победу Усика с разницей в два раунда. Оглядываясь назад, я думаю, что он выиграл с разницей три-четыре раунда. Это не неуважение к Тайсону Фьюри, он всегда будет мучиться с бойцами вроде Александра Усика", - сказал Беллью в комментарии SportingTalk.

Ранее промоутер спрогнозировал, в каком дивизионе будет выступать Усик.

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