"Посмотрите на его размеры": Промоутер спрогнозировал, в каком дивизионе будет выступать Усик

Известный промоутер Фрэнк Уоррен не верит, что обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик вернется в тяжелый дивизион.

Функционер считает, что украинцу нет смысла спускаться на категорию ниже, а самым привлекательным для него сейчас является поединок против победителя боя между его подопечным Даниэлем Дюбуа, владеющим титулом IBF, и Джозефом Паркером.

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"Усик этого не сделает. Посмотрите на его размеры, это невозможно. Вам достаточно посмотреть на его размеры, этого не произойдет.

Самым прибыльным боем для него сейчас является встреча с победителем поединка Дюбуа - Паркер. Это будет большой бой, огромный бой", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Турки Аль аш-Шейх выбрал боксера, с которым хотел бы свести Усика.

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