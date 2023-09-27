Стало известно, с кем Джойс проведет свой следующий бой
Глава промоутерской компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен поделился мнением о возращении в ринг супертяжеловес Джо Джойса.
По словам промоутера, британец должен провести поединок с соперниками из Топ-10 рейтингов.
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"Джойс будет драться против парней, которые входят в десятку рейтингов. Это не шаг назад. Если он захочет, для него будут бои. Он должен самостоятельно принять решение. Это важно.
Если Джойс примет решение продолжать, то я переверну землю и небо, чтобы работать с ним и помогать ему", - приводит слова специалиста Boxing Scene.
Напомним, Чжилей в реванше победил Джойса нокаутом в третьем раунде.
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