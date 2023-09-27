iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Стало известно, с кем Джойс проведет свой следующий бой

Британец должен вернуть свое имя и доверие к себе.
Сегодня, 09:23
Джо Джойс / Getty Images
Джо Джойс / Getty Images

Глава промоутерской компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен поделился мнением о возращении в ринг супертяжеловес Джо Джойса.

По словам промоутера, британец должен провести поединок с соперниками из Топ-10 рейтингов.

Читай также: Промоутер Джошуа оценил возможность боя с Чжилеем и посоветовал Джойсу завершить карьеру

"Джойс будет драться против парней, которые входят в десятку рейтингов. Это не шаг назад. Если он захочет, для него будут бои. Он должен самостоятельно принять решение. Это важно. 

Если Джойс примет решение продолжать, то я переверну землю и небо, чтобы работать с ним и помогать ему", - приводит слова специалиста Boxing Scene.

Напомним, Чжилей в реванше победил Джойса нокаутом в третьем раунде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Основной футболист Баварии выбыл на длительный срок из-за перелома руки Основной футболист Баварии выбыл на длительный срок из-за перелома руки
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 видео голов и лучших моментов матча Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 видео голов и лучших моментов матча
ESL Pro League Season 18: Vitrus.pro вылетели, матчи Monte и FaZe ESL Pro League Season 18: Vitrus.pro вылетели, матчи Monte и FaZe
Хави назвал причину потери очков в матче с Мальоркой Хави назвал причину потери очков в матче с Мальоркой
Помочь журналистам

Видео

Мальорка - Барселона 2:2 видео голов и лучших моментов матча
Мальорка - Барселона 2:2 видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко опустились, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла Украине первые очки группового этапа еврокубков
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина осталась на своей прошлой позиции
просмотров

Последние новости

Бокс09:23
Стало известно, с кем Джойс проведет свой следующий бой
Европа09:20
Основной футболист Баварии выбыл на длительный срок из-за перелома руки
Европа09:00
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 видео голов и лучших моментов матча
Киберспорт08:40
ESL Pro League Season 18: Vitrus.pro вылетели, матчи Monte и FaZe
Европа08:25
Хави назвал причину потери очков в матче с Мальоркой
Европа08:04
Футбол сегодня: Оболонь - Динамо, матчи Реала и Жироны, Ньюкасл - Сити, игры Милана с Интером
Бокс07:44
Хэйни официально проведет поединок с Прогрейсом
Европа07:23
Мальорка - Барселона 2:2 видео голов и лучших моментов матча
Европа01:02
Осимхен может подать в суд на Наполи за оскорбительный ролик в ТикТоке
Европа00:58
Почеттино раскрыл способ, который он использовал для того, чтобы Мудрик поверил в себя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK