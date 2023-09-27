iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Менеджер Чжилея высказался о потенциальном поединке Чжана с Усиком

В команде китайца намерены получить чемпионский бой.
Сегодня, 13:24
Чжан Чжилей / Getty Images
Чжан Чжилей / Getty Images

Терри Лейн, менеджер временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Чжана Чжилея (26-1-1, 21 KO), поделился мнением о обладателях титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика.

По словам функционера, китайский боксер будет рад оказаться в ринге с украинцем.

Читай также: Бывший соперник Усика поставил крест на карьере Джойса

"Усик – это большой чемпион. У него просто невероятные навыки. Для Чжилея будет честью разделить с ним ринг".

Лейн заявил, что Чжан намерен бороться за звание чемпиона мира.

"За таким успехом Чжилея стоит большая команда. И задача этой команды реализовывать то, чего он хочет. А он хочет боксировать с лучшими и стать чемпионом мира. Поэтому наша цель очень ясна: чтобы он был на ведущих позициях и боксировал за пояс чемпиона мира", - приводит слова функционера XSPORT.

Напомним, отец Фьюри удивил прогнозом на бой Усик - Чжилей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Чжан Чжилей

Статьи по теме

"Пожелаем ему спокойной ночи": отец Фьюри удивил прогнозом на бой Усик - Чжилей "Пожелаем ему спокойной ночи": отец Фьюри удивил прогнозом на бой Усик - Чжилей
"Где ты был, когда я искал оппонента?": Чжилей ответил на предложение Чисоры о бое "Где ты был, когда я искал оппонента?": Чжилей ответил на предложение Чисоры о бое
"Не рискнет": Промоутер оценил вероятность проведения боя Джошуа с Чжилеем "Не рискнет": Промоутер оценил вероятность проведения боя Джошуа с Чжилеем
Легенда Интера, сыгравшая в матче Game4Ukraine, прилетит в Москву на футбол Легенда Интера, сыгравшая в матче Game4Ukraine, прилетит в Москву на футбол
Помочь журналистам

Видео

Мальорка - Барселона 2:2 видео голов и лучших моментов матча
Мальорка - Барселона 2:2 видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко опустились, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла Украине первые очки группового этапа еврокубков
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина осталась на своей прошлой позиции
просмотров

Последние новости

Европа15:50
Легенда Интера, сыгравшая в матче Game4Ukraine, прилетит в Москву на футбол
ММА15:30
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа15:20
Хавбек клуба МЛС - о том, как остановить Месси: Нет никакой теории
Европа14:55
Экс-тренер Шахтера может возглавить Реал
Украина14:45
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Киберспорт14:29
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
Украина14:18
Алиев: Состояние Милевского стабилизируется
Киберспорт14:14
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Киберспорт13:53
Футболистка Лиона подверглась оскорблениям из-за своей карточки в FC 24
Бокс13:48
Стало известно, при котором состоится бой Джошуа - Чжилей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK