Менеджер Чжилея высказался о потенциальном поединке Чжана с Усиком

Терри Лейн, менеджер временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Чжана Чжилея (26-1-1, 21 KO), поделился мнением о обладателях титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика.

По словам функционера, китайский боксер будет рад оказаться в ринге с украинцем.

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"Усик – это большой чемпион. У него просто невероятные навыки. Для Чжилея будет честью разделить с ним ринг".

Лейн заявил, что Чжан намерен бороться за звание чемпиона мира.

"За таким успехом Чжилея стоит большая команда. И задача этой команды реализовывать то, чего он хочет. А он хочет боксировать с лучшими и стать чемпионом мира. Поэтому наша цель очень ясна: чтобы он был на ведущих позициях и боксировал за пояс чемпиона мира", - приводит слова функционера XSPORT.

Напомним, отец Фьюри удивил прогнозом на бой Усик - Чжилей.

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