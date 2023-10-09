"Не по зубам": Хирн рассказал, кому отдает предпочтение в бою Усик - Фьюри

Кроме того, промоутер считает, что противостояние украинца и британца будет "отстойным".

Известный промоутер Эдди Хирн высказал свое мнение по поводу объединительного боя между обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По его словам, он не ожидает увидеть захватывающего зрелища, а фаворитом поединка считает британца, поскольку, даже если украинец продемонстрирует хорошее выступление, он не сможет справиться с более габаритным соперником.

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"Могу ли я откровенно сказать, что этот бой состоится? Нет, учитывая, прежде всего, историю Фьюри. Но когда есть много денег, то, как правило, поединки проходят. Это главная причина организации боев, поэтому я думаю, что их встреча состоится, но я не знаю, когда это произойдет.

В этом бою я отдаю предпочтение Тайсону Фьюри. Я считаю его фаворитом, но Усик очень хороший боксер. Мне кажется, что он хорошо себя проявит, но габариты Фьюри окажутся ему не по зубам.

Если честно, я думаю, что это будет отстойный поединок, но, возможно, он должен быть таким, чтобы Фьюри мог победить так, как может. Может быть, это будет легкая победа для него. Но я думаю, что это будет очень конкурентный поединок, в котором я отдаю предпочтение Фьюри", - приводит слова Хирна Boxing Social.

Напомним, что бой Усика и Фьюри планируют организовать 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии.

Ранее промоутер рассказал, сколько заработают Фьюри, Усик и Нганну за будущие бои.

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