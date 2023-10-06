"Я разочарован": Хргович раскритиковал IBF из-за боя Усик - Фьюри

Непобежденный супертяжеловес Филип Хргович отреагировал на решение IBF разрешить Александру Усику и Тайсону Фьюри провести бой за титул бесспорного чемпиона.

Хорватский боксер в недоумении того, что организация позволила провести поединок украинцу и британцу, хоть следующим с Александром должен был выйти в ринг он.

Читай также: Усик и Фьюри заранее договорились о проведении реванша

"В IBF заверили меня, что если я выиграю свой бой, а Усик победит Дюбуа, то они обеспечат мне соблюдение моего обязательного статуса для поединка с Усиком. Теперь IBF позволяет Тайсону Фьюри и Александру Усику объединится.

Победитель обязан встретиться со мной сразу после их поединка, без каких-либо промежуточных боев. Поэтому я планирую побороться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе в начале следующего года.

Я разочарован задержкой, но буду готов и не позволю этому отвлечь меня от главной цели - стать чемпионом мира. Будь то Фьюри или Усик, мое время приближается", - приводит слова Хрговича ESPN.

Ранее промоутер Фьюри сообщил, когда состоится бой Усика и Тайсона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!