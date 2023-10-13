Энди Руис сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис поделился мнением о поединке Тайсона Фьюри против Александра Усика.

По словам мексиканца, Фьюри станет победителем, ведь не справится с грязным боксом "Цыганского короля".

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"Фьюри победит Усика. Александр не способен оказывать давление и драться немного грязно. Дюбуа ударил Усика в ракушку, и он оказался немного потрясен. Но произойти может все что угодно", - рассказал Руис в интервью Fight Hub TV.

Напомним, Фьюри и Усик подписали контракт на бой в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что WBO назначила официального претендента на бой с победителем поединка украинца и британца.

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