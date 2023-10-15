"Как с этим аватаром боксировать?": Усик рассказал, что ему поможет победить Фьюри

Украинский чемпион объяснил, на что будет полагаться в будущем бою.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился ожиданиями от объединительного боя против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Украинский боксер заявил, что его характер должен помочь ему в будущем противостоянии с британцем.

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"Сейчас работаем над тем, чтобы организовать поединок с Тайсоном Фьюри. Я думаю: "Как с этим аватаром боксировать? Как у него выигрывать?

Как сказал один американский генерал: "Если у вас есть стратегия и характер, нужно отказаться от чего-то одного". Характер - это очень невероятная вещь. Когда я бегу 20 километров кросс, мое второе "я" приходит и говорит: "Саня, да не беги. Ты же чемпион мира, зачем? Братик, отдохни. У тебя уже есть деньги, зачем? Отдохни".

А я ему говорю: "Нет, братан. Я тебя знать не знаю". И так было всю мою жизнь", - приводит слова Усика Luckypunch.net.

Напомним, что бой Усика и Фьюри планируют организовать 23 декабря или в январе 2024 года в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что в контракте на бой Усик - Фьюри есть опция реванша.

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