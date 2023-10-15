Фьюри: Не особо забочусь о бое с Усиком сейчас

Британский боксер Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от боя с украинским супертяжеловесом Александром Усиком.

"Цыганский король" уверен, что справится с украинцем "смахнув его как каплю дождя с плеча".

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"Слушай, не особо беспокоюсь об Усике сейчас, потому что имею дело с Нганну. Когда разберусь с ним, если буду целым и невредимым, буду как Донки Конг - тогда доберусь до этого малыша. Смахну его как каплю дождя с плеча.

К бою с Нганну готовлюсь уже 12 недель. Обычно лагерь длится 5-6 недель, но был вне ринга с декабря. Сбросил что-то около 68 кг за 4 недели, просто придерживаясь диеты", - сказал Фьюри в комментарии для Дерека Чисоры.

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