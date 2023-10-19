"Своими глазами": Усик посетит бой Фьюри - Нганну

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) рассказал, что будет присутствовать на поединке между обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

По словам украинца, он хочет стать зрителем боксерского поединка в Саудовской Аравии.

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"Намерен. Намерен присутствовать в Саудовской Аравии, своими глазами посмотреть этот бой. Видео, как они все это раскручивают, видео – крутые. Но это шоу. Для людей это шоу.

Для профессиональных спортсменов мы понимаем, что это, но для людей это шоу. В такое время живем", - рассказал Усик в интервью, которое было опубликовано на его YouTube-канале.

Бой Фьюри - Нганну пройдет 28 октября.

Напомним, Усик сделал прогноз на поединок британца и камерунца.

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