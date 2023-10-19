iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Своими глазами": Усик посетит бой Фьюри - Нганну

Украинец высказался о рекламе выставочного поединка.
Сегодня, 09:26
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) рассказал, что будет присутствовать на поединке между обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

По словам украинца, он хочет стать зрителем боксерского поединка в Саудовской Аравии.

Читай также: Команда Дюбуа снова попытается оспорить результат боя с Усиком после проигранной апелляции

"Намерен. Намерен присутствовать в Саудовской Аравии, своими глазами посмотреть этот бой. Видео, как они все это раскручивают, видео – крутые. Но это шоу. Для людей это шоу.

Для профессиональных спортсменов мы понимаем, что это, но для людей это шоу. В такое время живем", - рассказал Усик в интервью, которое было опубликовано на его YouTube-канале.

Бой Фьюри - Нганну пройдет 28 октября.

Напомним, Усик сделал прогноз на поединок британца и камерунца.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

Статьи по теме

"Очень сложный поединок": Хирн назвал победителя боя Усик - Фьюри "Очень сложный поединок": Хирн назвал победителя боя Усик - Фьюри
Усик: Мне очень мало осталось в большом спорте Усик: Мне очень мало осталось в большом спорте
Усик сделал прогноз на бой Фьюри - Нганну Усик сделал прогноз на бой Фьюри - Нганну
Команда Дюбуа снова попытается оспорить результат боя с Усиком после проигранной апелляции Команда Дюбуа снова попытается оспорить результат боя с Усиком после проигранной апелляции
Помочь журналистам

Видео

Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина
Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Украина12:00
"Как у Мудрика": Сидорчук назвал желаемую суперсилу, неожиданно выбрав качество украинца
Бокс11:24
"Очень сложный поединок": Хирн назвал победителя боя Усик - Фьюри
Другие страны10:58
Месси трогательно поддержал травмированного Неймара
Украина10:35
"Мурашки по телу": Сидорчук назвал самые памятные матчи в своей карьере
Бокс10:11
Усик: Мне очень мало осталось в большом спорте
Евро-202409:51
Мудрик: Какой-то эксперт говорил, что и в Челси, и в сборной не идет
Бокс09:26
"Своими глазами": Усик посетит бой Фьюри - Нганну
Другие страны09:03
"Худший момент": Неймар - о травме
Киберспорт08:41
IEM Sydney 2023: BetBoom Team - Complexity, ENCE - FaZe
Бокс08:31
Джошуа назвал два боя, без которых не будет считать свою карьеру полноценной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK