Команда Дюбуа снова попытается оспорить результат боя с Усиком после проигранной апелляции

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы Даниэля Дюбуа, заявил, что обжаловал решение WBA отклонить апелляцию на результат боя его клиента против чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Представитель британского боксера заявил, что их не устроил ответ Всемирной боксерской ассоциации и они продолжат добиваться своего.

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"Мы перечитали решение, и обжаловали его. Они даже не ответили на главную причину нашей жалобы. Она заключалась в том, сколько времени дал рефери Усику на восстановление, и в его указаниях.

Они даже не рассматривали этот вопрос. По крайней мере, об этом не упоминается ни в каких документах с выводами, которые они направили. Поэтому мы и дальше будем продолжать пытаться делать то, что будет правильно для нашего бойца", - заявил Уоррен в комментарии iFL TV.

Напомним, что бой между Усиком и Дюбуа со скандальным ударом ниже пояса в пятом раунде состоялся 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве, а победу в поединке техническим нокаутом в девятой трехминутке одержал украинец.

Ранее промоутер сообщил, может ли апелляция Дюбуа помешать бою Усика с Фьюри.

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