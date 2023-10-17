iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Команда Дюбуа снова попытается оспорить результат боя с Усиком после проигранной апелляции

Промоутер британца разочарован решением WBA и намерен продолжать протестовать.
Сегодня, 19:25
Команда Дюбуа продолжает протестовать / Getty Images
Команда Дюбуа продолжает протестовать / Getty Images

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы Даниэля Дюбуа, заявил, что обжаловал решение WBA отклонить апелляцию на результат боя его клиента против чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Представитель британского боксера заявил, что их не устроил ответ Всемирной боксерской ассоциации и они продолжат добиваться своего.

Читай также: В WBA вынесли вердикт относительно апелляции Дюбуа на результат боя с Усиком

"Мы перечитали решение, и обжаловали его. Они даже не ответили на главную причину нашей жалобы. Она заключалась в том, сколько времени дал рефери Усику на восстановление, и в его указаниях.

Они даже не рассматривали этот вопрос. По крайней мере, об этом не упоминается ни в каких документах с выводами, которые они направили. Поэтому мы и дальше будем продолжать пытаться делать то, что будет правильно для нашего бойца", - заявил Уоррен в комментарии iFL TV.

Напомним, что бой между Усиком и Дюбуа со скандальным ударом ниже пояса в пятом раунде состоялся 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве, а победу в поединке техническим нокаутом в девятой трехминутке одержал украинец.

Ранее промоутер сообщил, может ли апелляция Дюбуа помешать бою Усика с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Фрэнк Уоррен Даниэль Дюбуа

Статьи по теме

"Будет праздновать несколько недель": Известный промоутер объяснил, почему Фьюри и Усик не подерутся в этом году "Будет праздновать несколько недель": Известный промоутер объяснил, почему Фьюри и Усик не подерутся в этом году
"Станет кошмаром": Джош Тейлор сделал прогноз на бой Усик - Фьюри "Станет кошмаром": Джош Тейлор сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
"Огромная разница между ними": Тренер Уайлдера сравнил Фьюри и Усика "Огромная разница между ними": Тренер Уайлдера сравнил Фьюри и Усика
"Саня, ты больной": Усик рассказал, как военные убедили его согласиться на реванш с Джошуа "Саня, ты больной": Усик рассказал, как военные убедили его согласиться на реванш с Джошуа
Помочь журналистам

Видео

Яркая победа молодежной сборной Украины в обзоре матча с Англией: видео лучших моментов
Яркая победа молодежной сборной Украины в обзоре матча с Англией: видео лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа21:33
Англия - Италия: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Европа21:23
Майнц отстранил игрока за поддержку Палестины
Европа21:18
Барселона может испытать трудности с продлением контракта важного игрока
Евро-202420:53
Зинченко, Мудрик и Ванат в старте сборной Украины на матч с Мальтой
Формула 120:47
Чемпион мира и другие звезды спорта вложились в команду Формулы-1
Бокс20:27
Бокс: расписание боев
Украина20:23
Суперлига: Черкаськи Мавпы обыграли Кривбасс, Киев-Баскет проиграл Днепру
Европа20:15
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
Европа20:02
Скауты Ливерпуля присутствовали на матче сборной Португалии
Бокс19:55
Менеджер Чжилея обвинил Джошуа в нежелании драться с его клиентом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK