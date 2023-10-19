iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Усик рассказал, сколько ему нужно времени для подготовки к бою с Фьюри

Нужно только окончательно определится с датой.
Сегодня, 13:17
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Александр Усик рассказал о подготовке перед боем с Тайсоном Фьюри.

Напомним, что бой за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе должен пройти в декабре этого года или январе следующего. Сам Усик не верит, что поединок состоится в декабре.

Украинец заявил, что хочет уже быстрее закрыть вопрос с датой, чтобы без лишних мыслей приступить к тренировкам. Ведь ему предстоит 14 недель тяжелой работы.

"Очень хочется стабильности и определения даты, места для того, чтобы без лишних мыслей выбрать место тренировки и готовиться к поединку. Я понимаю, что все эти шоу, пресс-конференции, раскрутка поединка - они должны быть. Они будут - это элемент шоу.

Я же каждый день тренируюсь. Но конкретно мне нужно где-то около 14 недель хорошего тренировочного лагеря. Меня такой лагерь будет устраивать. 

Первые 4 недели я буду делать определенную работу, которая помогает мне полностью войти в лагерь. Потом это уже будет жестких 12 недель работы", - сказал Усик в интервью.

Ранее Александр также высказался по поводу завершения карьеры.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

Статьи по теме

Усик назвал фаворита возможного поединка Джошуа - Уайлдер Усик назвал фаворита возможного поединка Джошуа - Уайлдер
"Очень сложный поединок": Хирн назвал победителя боя Усик - Фьюри "Очень сложный поединок": Хирн назвал победителя боя Усик - Фьюри
Усик: Мне очень мало осталось в большом спорте Усик: Мне очень мало осталось в большом спорте
"Своими глазами": Усик посетит бой Фьюри - Нганну "Своими глазами": Усик посетит бой Фьюри - Нганну
Помочь журналистам

Видео

Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина
Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Бокс14:51
"Пузатый красавчик": Усик мило обратился к Фьюри
Европа14:45
Лунин может продолжить карьеру в чемпионе Шотландии
Европа14:26
Тренер Бретнфорда рассказал, когда Ярмолюк дебютирует в АПЛ
Европа14:13
Астон Вилла объявила о сотрудничестве с японским клубом
Украина14:05
Украинская Суперлига: Онлайн-трансляция матча Старый Луцк - Днепр
Европа13:52
Игрок Милана пропал в Швеции
Бокс13:51
Усик назвал фаворита возможного поединка Джошуа - Уайлдер
Бокс13:17
Усик рассказал, сколько ему нужно времени для подготовки к бою с Фьюри
Европа12:46
Женская Лига чемпионов-2023/24: определились все участницы группового этапа
Украина12:00
"Как у Мудрика": Сидорчук назвал желаемую суперсилу, неожиданно выбрав качество украинца
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK