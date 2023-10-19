Усик рассказал, сколько ему нужно времени для подготовки к бою с Фьюри

Нужно только окончательно определится с датой.

Александр Усик рассказал о подготовке перед боем с Тайсоном Фьюри.

Напомним, что бой за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе должен пройти в декабре этого года или январе следующего. Сам Усик не верит, что поединок состоится в декабре.

Украинец заявил, что хочет уже быстрее закрыть вопрос с датой, чтобы без лишних мыслей приступить к тренировкам. Ведь ему предстоит 14 недель тяжелой работы.

"Очень хочется стабильности и определения даты, места для того, чтобы без лишних мыслей выбрать место тренировки и готовиться к поединку. Я понимаю, что все эти шоу, пресс-конференции, раскрутка поединка - они должны быть. Они будут - это элемент шоу.

Я же каждый день тренируюсь. Но конкретно мне нужно где-то около 14 недель хорошего тренировочного лагеря. Меня такой лагерь будет устраивать.

Первые 4 недели я буду делать определенную работу, которая помогает мне полностью войти в лагерь. Потом это уже будет жестких 12 недель работы", - сказал Усик в интервью.

Ранее Александр также высказался по поводу завершения карьеры.

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