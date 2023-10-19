Усик: Мне очень мало осталось в большом спорте

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) высказался по поводу завершения карьеры.

По словам боксера, он каждый день задумывается по поводу своего будущего в профессиональном спорте.

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"Каждый день. Каждый день у меня мысли о моем будущем, о боксе, о жизни, о большом поединке. В какой-то момент, ложась спать после молитвы, я подумал: «Зачем я об этом все думаю?»

Если я буду об этом все думать, например, или ждать чего-нибудь – это не работает. Просто нужно заниматься тем, что на данный момент ты имеешь, но думать о каком-то великом деле, которое ждет тебя впереди.

Но каждый день я думаю о боксе, карьере, которая еще на хорошей стадии. У меня есть желание, я хочу тренироваться, хочу боксировать. Но будем реалистами, я думаю, мне очень мало осталось в большом спорте.

Я это для себя говорю, потому что действительно я подхожу к тому моменту, когда нужно задумываться о другом виде деятельности, которым ты будешь заниматься после завершения своей профессиональной карьеры", - рассказал Усик в интервью, которое было опубликовано на его YouTube-канале.

Напомним, украинский чемпион посетит бой Фьюри - Нганну.

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