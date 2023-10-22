Усик и Фьюри готовятся провести бой в запланированную дату

Поединок за звание абсолютного чемпиона должен состояться уже в этом году.

Спенсер Браун, менеджер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, категорически заверил, что объединительный бой его клиента с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком состоится 23 декабря, как и планировалось изначально.

Представитель британского боксера опроверг информацию, что украинец не сможет выйти в ринг в намеченную дату, поскольку ему будет нужен 14-недельный тренировочный лагерь.

Читай также: Усик рассказал, почему всегда верил, что бой с Фьюри состоится

"Могу заверить вас, что это не так (что Усик не сможет провести бой 23 декабря). Я вам категорически могу сказать, что мы собираемся провести бой 23 декабря. На самом деле мы ни о чем другом не беспокоимся.

Вчера вечером мы обговорили ситуацию с Джорджем и Фрэнком Уорренами. У нас был долгий разговор. Мы по полной готовимся к 23 декабря", - сказал Браун в комментарии Boxing King Media.

Отметим, ранее Усик признался, верит ли он, что бой с Фьюри состоится в декабре.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!