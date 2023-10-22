iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Усик и Фьюри готовятся провести бой в запланированную дату

Поединок за звание абсолютного чемпиона должен состояться уже в этом году.
Сегодня, 07:28
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Спенсер Браун, менеджер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, категорически заверил, что объединительный бой его клиента с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком состоится 23 декабря, как и планировалось изначально.

Представитель британского боксера опроверг информацию, что украинец не сможет выйти в ринг в намеченную дату, поскольку ему будет нужен 14-недельный тренировочный лагерь.

Читай также: Усик рассказал, почему всегда верил, что бой с Фьюри состоится

"Могу заверить вас, что это не так (что Усик не сможет провести бой 23 декабря). Я вам категорически могу сказать, что мы собираемся провести бой 23 декабря. На самом деле мы ни о чем другом не беспокоимся.

Вчера вечером мы обговорили ситуацию с Джорджем и Фрэнком Уорренами. У нас был долгий разговор. Мы по полной готовимся к 23 декабря", - сказал Браун в комментарии Boxing King Media.

Отметим, ранее Усик признался, верит ли он, что бой с Фьюри состоится в декабре.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

Стала известна роль Майка Тайсона в лагере Нганну перед боем с Фьюри Стала известна роль Майка Тайсона в лагере Нганну перед боем с Фьюри
"Они просто овцы": Фьюри резко ответил всем своим ненавистникам "Они просто овцы": Фьюри резко ответил всем своим ненавистникам
"Ни единого раунда": Промоутер сделал удручающий для Нганну прогноз на бой с Фьюри "Ни единого раунда": Промоутер сделал удручающий для Нганну прогноз на бой с Фьюри
Промоутер усомнился, что Усик будет готов к бою с Фьюри в декабре Промоутер усомнился, что Усик будет готов к бою с Фьюри в декабре
Помочь журналистам

Видео

Челси - Арсенал 2:2 видео голов и лучших моментов матча АПЛ
Челси - Арсенал 2:2 видео голов и лучших моментов матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа10:48
Пьянич: Мне было веселее играть с Роналду
Европа10:40
Винисиуса снова оскорбили на расовой почве, бразилец призвал наказывать виновных тюрьмой
Легкая атлетика10:23
Магучих не сумела выиграть звание лучшей атлетки Европы
Европа10:00
Стало известно, какой xG у голевого удара Мудрика
Другие страны09:48
Интер Майами с Месси и без Кривцова проиграл заключительный матч сезона
Другие09:40
Европейский кубок ЕГФ: Мотор прошел в третий раунд, Одесса вылетела
Киберспорт09:20
The International: EG и TSM покидают турнир, Gladiators пробились в третий раунд
НХЛ08:58
НХЛ: Вегас обыграл Чикаго, победы Ванкувера, Торонто и Бостона
Европа08:30
Футбол сегодня: Динамо - Днепр-1, Милан - Ювентус, матч Барселоны, поединки Бундеслиги и Лиги 1
Бокс08:10
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK