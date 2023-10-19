Усик откровенно признался, верит ли он, что бой с Фьюри состоится в декабре

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик выразил сомнение, что объединительный бой против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри состоится в ранее запланированные сроки.

По словам украинца, он не верит, что встретится в ринге с британцем в декабре, учитывая, что его соперник еще должен провести поединок против Фрэнсиса Нганну 28 октября.

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"Верю ли я, что бой состоится в декабре? Нет. Хотелось бы, очень хотелось бы. Но я не уверен.

Конечно, что-то может помешать этому бою. Есть много вещей, которые могут ему помешать, но хотелось бы, чтобы ничего не помешало. Хочется довести эту историю до невероятного конца", - сказал Усик в интервью, опубликованном на его YouTube-канале.

Напомним, что бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Поединок британца с Усиком планируют организовать 23 декабря или в январе 2024 года.

Отметим, Усик также сделал прогноз на бой Фьюри - Нганну.

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