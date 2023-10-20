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Усик рассказал, почему всегда верил, что бой с Фьюри состоится

Украинский чемпион делал выводы, изучив психологию будущего соперника.
Сегодня, 01:11
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что не сомневался в том, что обладатель титула WBC Тайсон Фьюри рано или поздно выйдет против него в ринг.

По словам украинского боксера, он давно следит за своим будущим соперником и изучил его.

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"Я сформировал свое мнение о том, что бой состоится, исходя из того, что я знаю о Тайсоне Фьюри. Я за ним слежу уже много лет, за его действиями, за тем, что он говорит и как себя ведет. Я прочитал пару его книг и из этих составляющих сформировал свое мнение.

Я не знаю откуда, но иногда такие мысли меня посещают. Знаете, помолюсь, посижу молча, подумаю про берег моря, ветер, небо, полетаю где-то. Вот такое приходит, что я потом выдаю в слова.

Он играет. Очевидно, что он командный игрок. Фьюри играет в свою сторону, и это круто. Нам нужно играть в свою сторону, вот и все. Все, что мы видим по телевизору, что нам показывают - это какая-то игра, шоу", - сказал Усик в интервью, опубликованном на его YouTube-канале.

Отметим, также Усик признался, верит ли он, что бой с Фьюри состоится в декабре.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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