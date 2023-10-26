Фьюри рассказал, сколько заработал за бой с Владимиром Кличко

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о поединке с объединенным чемпионом украинцем Владимиром Кличко.

По словам британца, он заработал за бой с легендарным боксером менее миллиона долларов.

Читай также: Фьюри оценил, будет ли готов подраться с Усиком в запланированные сроки

"Нганну заработал за последний чемпионский бой в UFC 600 тыс. долларов, это примерно столько же, сколько я получил за поединок с Владимиром Кличко. Могу сказать, что это не так уж и мало. Не достаточно просто выиграть титул и защищать его. Чтобы хорошо зарабатывать, нужно победить несколько громких имен и привлечь к себе поклонников.

600 тыс. долларов - самый большой гонорар Фрэнсиса Нганну, но это большие деньги. Представьте сколько нужно пахать простому человеку, чтобы скопить такую сумму. Вероятно, у меня на это ушло бы 452 года", - цитирует британца Mirror.

Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко единогласным решением судей в ноябре 2015 года.

Ранее британец пригрозил Усику компроматом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!