iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Фьюри рассказал, сколько заработал за бой с Владимиром Кличко

"Цыганский король" отметил важность репутации в боксе.
Вчера, 18:31
Владимир Кличко и Тайсон Фьюри / Getty Images
Владимир Кличко и Тайсон Фьюри / Getty Images

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о поединке с объединенным чемпионом украинцем Владимиром Кличко.

По словам британца, он заработал за бой с легендарным боксером менее миллиона долларов.

Читай также: Фьюри оценил, будет ли готов подраться с Усиком в запланированные сроки

"Нганну заработал за последний чемпионский бой в UFC 600 тыс. долларов, это примерно столько же, сколько я получил за поединок с Владимиром Кличко. Могу сказать, что это не так уж и мало. Не достаточно просто выиграть титул и защищать его. Чтобы хорошо зарабатывать, нужно победить несколько громких имен и привлечь к себе поклонников.

600 тыс. долларов - самый большой гонорар Фрэнсиса Нганну, но это большие деньги. Представьте сколько нужно пахать простому человеку, чтобы скопить такую сумму. Вероятно, у меня на это ушло бы 452 года", - цитирует британца Mirror.

Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко единогласным решением судей в ноябре 2015 года.

Ранее британец пригрозил Усику компроматом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Кличко Тайсон Фьюри

Статьи по теме

Непобежденный украинец, помогавший Нганну, оценил его готовность к бою с Фьюри Непобежденный украинец, помогавший Нганну, оценил его готовность к бою с Фьюри
Украинец Захожий отказался боксировать с россиянином в андеркарде поединка Фьюри - Нганну Украинец Захожий отказался боксировать с россиянином в андеркарде поединка Фьюри - Нганну
"У него есть все необходимое": Боксер, "нокаутировавший" Усика, сделал прогноз на бой с Фьюри "У него есть все необходимое": Боксер, "нокаутировавший" Усика, сделал прогноз на бой с Фьюри
"Это будет не бой, а уничтожение": Усику сделали дерзкое предупреждение перед поединком с Фьюри "Это будет не бой, а уничтожение": Усику сделали дерзкое предупреждение перед поединком с Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Магуайра и сейв Онана в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген
Победный гол Магуайра и сейв Онана в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко приблизилась к ТОП-30, Снигур и Завацкая поднялись на 21 позицию
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко поднялся на 36 мест
просмотров

Последние новости

Европа21:23
Малиновский попал в стартовый состав Дженоа
Олимпийские виды21:08
Харлан: У нас очень хорошие шансы пробиться на Олимпийские игры-2024
Европа21:03
Хавбек Астон Виллы никогда не ставил на футбол
Украина20:36
Игроки Черкасских Мавп провели мастер-класс для школьников
Киберспорт20:12
The International: Spirit сразятся с Liquid в полуфинале, nouns попробуют остановить Gladiators
Европа20:11
Майнц решил разорвать контракт с игроком, поддержавшим Палестину
Олимпийские виды20:04
Харлан - о допуске россиян: Я уже не удивляюсь ничему, что делается в фехтовании
НБА19:37
Игрок команды НФЛ приобрел часть акций Кливленд Кавальерс
Европа19:33
Фейеноорд установил рекордный ценник на игрока, чтобы сохранить его зимой
Лига наций19:16
Украина проиграла третий матч женской Лиги наций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK