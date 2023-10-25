Фьюри оценил, будет ли готов подраться с Усиком в запланированные сроки

Британец и украинец должны сойтись в ринге в конце года перед Рождеством.

Обладатель титула WBC Тайсон Фьюри заверил, что намерен провести бой с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком в конце этого года, несмотря на то что 28 октября ему еще предстоит выйти в ринг против Фрэнсиса Нганну.

Британский боксер заявил, что будет готов подраться с украинцем в запланированную дату 23 декабря, после чего отправится домой праздновать Рождество.

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"Мы подписали контракты. Там указана дата 23 декабря, не так ли? От предстоящей субботы пройдет только восемь недель. Почему бы и нет?

У меня даже не было боев в этом году, так что провести два поединка в его конце было бы фантастически. Это двойной чек. На это Рождество в доме Фьюри будет отличная большая индейка.

Если бой состоится 23 декабря, я буду петь песню Driving Home For Christmas. Я вернусь в Великобританию до сочельника, прямо поздно вечером. А если рейс задержится, то я проведу Рождество с оленями в аэропорту", - приводит слова Фьюри Sky Sports.

Ранее промоутер оценил шансы на бой Усика и Фьюри в декабре.

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