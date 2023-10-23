Промоутер оценил шансы на бой Усика и Фьюри в декабре

Арум назвал фактор, который повлияет на поединок за абсолютное чемпионство.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мнением о бое чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и обладателя титулов WBA/WBO/IBF Александра Усика.

По словам специалиста, дата исторического поединка зависит от того, как британец выступит с Фрэнсисом Нганну 28 октября.

Читай также: "Все согласовали очень просто": Менеджер Фьюри раскрыл детали переговоров с Усиком

"Конечно, все зависит от боя Фьюри с Нганну. Что, если Тайсон получит рассечение в бою с Фрэнсисом? Что будет, если он повредит свою руку? Так что все в руках бога.

Можно полагать, что если Фьюри обойдется в бою с Нганну без травм, то его поединок против Усика состоится скорее раньше, чем позже. Я не знаю, обязательно ли этот бой пройдет 23 декабря", - сказал Арум в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее стали известны финансовые подробности боя Усик - Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!