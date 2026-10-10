Менеджер Уайлдера назвал причину срыва боя с Усиком

Журналист Дэн Рафаэль рассказал, почему переговоры об организации боя между бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом дивизиона Деонтеем Уайлдером провалились.

Ссылаясь на слова менеджера американского бойца Шелли Финкеля, боксерский обозреватель сообщил, что причиной срыва поединка стали финансовые запросы украинца, которые не были готовы выполнить организаторы.

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"По словам менеджера Уайлдера, Усик запросил за бой больше денег, чем ему были готовы заплатить Zuffa и Турки Аль аш-Шейх", - написал Рафаэль в сети Х.

Отметим, что Уайлдер уже ведет переговоры с Джеем Опетайей о бое 11 декабря в андеркарде поединка Тайсон Фьюри - Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что Фьюри стремится устроить третий бой с Усиком, считая себя победителем двух предыдущих.

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