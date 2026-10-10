iSport.ua
Русский Українська

Менеджер Уайлдера назвал причину срыва боя с Усиком

Представитель американца возложил вину на украинского боксера.
Сегодня, 11:35       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Журналист Дэн Рафаэль рассказал, почему переговоры об организации боя между бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом дивизиона Деонтеем Уайлдером провалились.

Ссылаясь на слова менеджера американского бойца Шелли Финкеля, боксерский обозреватель сообщил, что причиной срыва поединка стали финансовые запросы украинца, которые не были готовы выполнить организаторы.

Читай также: Переговоры о бое Усик - Уайлдер провалились

"По словам менеджера Уайлдера, Усик запросил за бой больше денег, чем ему были готовы заплатить Zuffa и Турки Аль аш-Шейх", - написал Рафаэль в сети Х.

Отметим, что Уайлдер уже ведет переговоры с Джеем Опетайей о бое 11 декабря в андеркарде поединка Тайсон Фьюри - Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что Фьюри стремится устроить третий бой с Усиком, считая себя победителем двух предыдущих.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Деонтей Уайлдер

Статьи по теме

Уайлдер договорился с другим соперником вместо Усика Уайлдер договорился с другим соперником вместо Усика
Переговоры о бое Усик - Уайлдер провалились Переговоры о бое Усик - Уайлдер провалились
Фьюри стремится устроить третий бой с Усиком, считая себя победителем двух предыдущих Фьюри стремится устроить третий бой с Усиком, считая себя победителем двух предыдущих
Харьков в большинстве обыграл на выезде Черноморец Харьков в большинстве обыграл на выезде Черноморец

Видео

Украина - Венгрия 1:2: видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Украина - Венгрия 1:2: видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут второй матч с Венгрией в Лиге наций
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, поединки Арсенала, Челси, Манчестер Юнайтед, Барселоны, Реала, Интера, Баварии, ПСЖ
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла позиции после матчей Лиги наций, оказавшись ниже россиян
просмотров
Свитолина не сумела пробиться в полуфинал турнира в Пекина
просмотров

Последние новости

Украина15:15
Харьков в большинстве обыграл на выезде Черноморец
Формула 114:40
Гран-при Сингапура: Ферстаппен одержал победу в спринте
Европа14:18
Челси продлил контракт с ключевым полузащитником
Бокс13:31
Уайлдер договорился с другим соперником вместо Усика
Украина12:50
Календарь Шахтера: "горняки" разгромили Верес в УПЛ перед матчем Лиги чемпионов
Теннис12:07
Костюк возобновила тренировки после травмы
Бокс11:35
Менеджер Уайлдера назвал причину срыва боя с Усиком
Европа10:53
Тренер Эвертона оценил шансы Миколенко сыграть в ближайшем матче АПЛ
Украина10:20
УПЛ: Оболонь примет Кривбасс, Колос встретится с Эпицентром, а Черноморец - с Харьковом
Бокс10:00
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK