Стали известны финансовые подробности боя Усик - Фьюри

Боб Арум, сопромоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о поединке его подопечного и чемпиона мира по версиям WBA/WBO/IBF Александра Усика.

По словам специалиста, боксеры уже знают сумму, которую они заработают по итогу боя.

Читай также: "Все согласовали очень просто": Менеджер Фьюри раскрыл детали переговоров с Усиком

"Нет никакого распределения гонорара. Принц Турки вел переговоры о гонораре для Усика и Фьюри. Они оба были довольно предложенными деньгами. Они не глупые. Они не смотрят, сколько заработает соперник, потому что им без разницы. Они счастливы получить сумму, на которую рассчитывали изначально. Так и должно быть.

Правильно ли говорить, что за этот бой Фьюри заработает больше ста миллионов долларов? Нет. Я говорил, что за этот бой, за поединок с Нганну и то, что ждет его дальше, он может с уверенностью рассчитывать на 200 миллионов в относительно недалекой перспективе", - сказал Арум в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее сообщалось, что Усик и Фьюри готовятся провести бой в запланированную дату.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!