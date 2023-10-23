iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Стали известны финансовые подробности боя Усик - Фьюри

Боб Арум рассказал, как был определен гонорар чемпионов.
Сегодня, 13:25
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Боб Арум, сопромоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о поединке его подопечного и чемпиона мира по версиям WBA/WBO/IBF Александра Усика.

По словам специалиста, боксеры уже знают сумму, которую они заработают по итогу боя.

Читай также: "Все согласовали очень просто": Менеджер Фьюри раскрыл детали переговоров с Усиком

"Нет никакого распределения гонорара. Принц Турки вел переговоры о гонораре для Усика и Фьюри. Они оба были довольно предложенными деньгами. Они не глупые. Они не смотрят, сколько заработает соперник, потому что им без разницы. Они счастливы получить сумму, на которую рассчитывали изначально. Так и должно быть.

Правильно ли говорить, что за этот бой Фьюри заработает больше ста миллионов долларов? Нет. Я говорил, что за этот бой, за поединок с Нганну и то, что ждет его дальше, он может с уверенностью рассчитывать на 200 миллионов в относительно недалекой перспективе", - сказал Арум в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее сообщалось, что Усик и Фьюри готовятся провести бой в запланированную дату.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

"Все согласовали очень просто": Менеджер Фьюри раскрыл детали переговоров с Усиком "Все согласовали очень просто": Менеджер Фьюри раскрыл детали переговоров с Усиком
Усик и Фьюри готовятся провести бой в запланированную дату Усик и Фьюри готовятся провести бой в запланированную дату
Ярмоленко, Салах и Мбаппе: кто может стать лучшим бомбардиром в истории сборной Ярмоленко, Салах и Мбаппе: кто может стать лучшим бомбардиром в истории сборной
Легенда гольфа заявил, что хотел бы инвестировать в МЮ Легенда гольфа заявил, что хотел бы инвестировать в МЮ
Помочь журналистам

Видео

Победный дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Альмерия
Победный дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Альмерия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Бокс13:25
Стали известны финансовые подробности боя Усик - Фьюри
Европа13:00
Ярмоленко, Салах и Мбаппе: кто может стать лучшим бомбардиром в истории сборной
Европа12:50
Легенда гольфа заявил, что хотел бы инвестировать в МЮ
Формула 112:23
Расселл: Это просто тема сезона - упущенные шансы
Европа11:58
Экс-хавбек Ливерпуля раскритиковал болельщиков МЮ
Европа11:27
Лофтус-Чик: В Челси я был, словно зверь в клетке
Украина10:42
Шахтер разорвал контракт с игроком, который сбежал на болота
Европа10:25
"Снова вместе": Де Хеа встретился с Бруну Фернандешом, показав форму своей киберспортивной команды
Европа10:04
Балотелли признался, что хотел бы снова получить вызов в сборную
Европа09:53
Футбол сегодня: Тоттенхэм сыграет с Фулхэмом, Валенсия Яремчук в Ла Лиге и матчи в Италии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK