"У нас на тебя кое-что есть": Фьюри пригрозил Усику компроматом

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался по поводу обладателю титулов WBA, WBO и IBF Александру Усику.

По словам британца, у него есть компромат на украинца, который он обещает опубликовать в ближайшее время.

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"Усик - сосиска. Забудьте о нем. На самом деле он мелкий, грязный и сколький лох. У нас кое-что на тебя есть, маленькая сосиска, и я очень скоро это опубликую. Это не какие-то его высказывания. Все намного серьезнее. Он на какое-то время пропал без вести, маленькая сосиска.

Мы знаем, что происходит, но на хр*н Усика. В любом случае у нас бой с Фрэнсисом Нганну, битва крутейших засранцев на планете. Я против большого Фрэнсиса", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее сообщалось, что Нганну намерен сорвать бой между Фьюри и Усиком.

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