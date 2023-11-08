Усик сообщил, когда должен состояться его бой с Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелой весовой категории Александр Усик рассказал, что готовится к бою против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам украинского чемпиона, он надеется, что исторический поединок состоится в феврале следующего года.

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"Бой может состояться в феврале. И мне бы очень хотелось, чтобы это был февраль. Я был готов драться 23 декабря, но так как Фьюри получил определенные повреждения в своем последнем бою, оказался в нокдауне, скорее всего, поединок перенесут на следующий год.

Я сделаю больше технической работы. В техническом плане ничего не изменилось. У меня просто будет чуть больше времени на выполнение дополнительных задач, вот и все.

Я вообще не думаю о Тайсоне Фьюри. Я думаю о себе, о моей команде, о моей семье. Мне не нужно думать о моем сопернике. Мне просто нужно быть рядом и подраться с ним", - сказал Усик в интервью Reuters.

Ранее стало известно, кто перенес бой Усик - Фьюри.

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