"Он рано ляжет спать": Чжилей нацелился на Усика, пригрозив украинцу нокаутом
Обладатель временного титула WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей выразил готовность встретиться в ринге с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.
При этом китайский боксер уверен в своей быстрой досрочной победе над украинцем.
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"Усику есть что доказывать в супертяжелом весе. Александр дрался с Джошуа, когда Энтони был не в форме. На мой взгляд, эти победы ничего не значат.
Да, завоевать три пояса нелегко, но он поднялся из тяжелого веса и все еще остается крузером. Так что, если мы выйдем вместе в ринг, он рано ляжет спать.
Китаю нужен этот поединок. Это не зависит от меня, но вся страна нуждается в таком спортивном мероприятии высокого уровня. Китаю понравится, если Усик согласится там драться", - приводит слова Чжилея ProBoxTV.
Ранее Чжан Чжилей оценил вероятность проведения боя с Энтони Джошуа.
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