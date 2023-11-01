"Мяч на их стороне": Чжилей оценил вероятность проведения боя с Джошуа

Обладатель временного титула WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей заявил, что готов подраться с бывшим чемпионом Энтони Джошуа.

Тем не менее, по словам китайца, все зависит от команды британского боксера.

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"Я думаю, что сейчас все висит в воздухе. Но вы слышали, что сказал Эдди Хирн. Мяч на их стороне поля. Он знает, что я хочу драться с Джошуа. И он знает, что это большой риск. Готовы ли они пойти на такой риск? Я понятия не имею. Но если они захотят прислать контракт, то я готов его изучить и двигаться вперед.

Я думаю, что у Джошуа начался спад в плане его карьеры. Я также слышал, что он проводит несколько дней в маленькой комнате, и это обходится ему в круглую сумму. Я не знаю, что это за психотерапия. Но я считаю, что он однозначно не на своем пике", - сказал Чжилей в комментарии Seconds Out.

Ранее сообщалось, что Деонтей Уайлдер обратился к Энтони Джошуа, призвав устроить поединок.

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