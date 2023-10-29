Хирн призвал организовать бой Фьюри с Джошуа

Промоутер Эдди Хирн выразил свое мнение о результате поединка Тайсон Фьюри - Френсис Нганну.

"Нганну просто ограбили судьи! Бой Фьюри с Усиком уже мертвый. Пусть Фьюри бьется с Джошуа. Энтони его нокаутирует в 6-м раунде".

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"Если Фьюри придется драться с Усиком, мы сразимся с Нганну. Все, что нам нужно, это три раунда. Я уже писал об этом людям. Мне легко устроить бой. Я знаю, что спрос на бой Эй Джей против Нганну огромен. Мне нужно поговорить с Эй-Джеем. Он хочет вернуть себе титул чемпиона в супертяжелом весе, но… нам нужно всего шесть раундов для Фьюри и три раунда для Нганну", - говорится в заявлении Хирна для издания Вoxingscene.

Напомним, Фьюри одержал победу над Нганну раздельным решением судей.

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