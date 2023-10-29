Усик - Фьюри: Я жду бой 23 декабря
Украинец не собирается нарушать договоренности.
Чемпион по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик готов драться с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри 23 декабря.
Об этом украинский боксер заявил после окончания поединку между британцем и Фрэнсисом Нганну.
"Увидимся 23 декабря, я пошел спать", - приводит слова Усика издание The Athletic.
Напомним, Фьюри одержал победу над Нганну раздельным решением судей.
На ISPORT также доступны судейские записки поединка британца и бойца ММА.
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