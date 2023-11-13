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"Это самое худшее для него": Промоутер Усика рассказал, чего стоит опасаться Фьюри

Красюк выделил козырь украинца, с которым британцу будет трудно справиться.
Сегодня, 12:58
Александр Усик и Александр Красюк / Getty Images
Александр Усик и Александр Красюк / Getty Images

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал, за счет чего его подопечный может рассчитывать на успех в бою с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По его словам, большим недостатком британского боксера является то, что он не знает, как справляться с левшами, что станет преимуществом украинца.

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"Хуже всего для Фьюри то, что он не знает, что делать с левшой. Это самое худшее для него в бою с Усиком. Он не знает концепции. Тайсон не знает, когда нужно атаковать левшу, а когда отойти. Он допускает обычные технические ошибки и повторяет их много раз.

Фьюри пытался переключиться на левшу в бою с Нганну, чтобы получить преимущество, но каждый раз его наказывали", - приводит слова Красюка ProBox TV.

Ранее Усик предположил, в какой форме Фьюри подойдет к бою с ним.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк

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