"Будет доминировать и остановит": Отец Фьюри сделал дерзкий прогноз на бой с Усиком

Джон Фьюри уверен в успехе сына, несмотря на провал в поединке с Нганну.

Джон Фьюри, отец обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился ожиданиями от боя против чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По его словам, он не считает неубедительным выступление сына в последнем поединке с Фрэнсисом Нганну и уверен в его успехе в противостоянии с украинцем.

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"Это была хорошая победа над Нганну. Все, что я могу сказать, это то, что люди несут чушь. Мой сын все еще остается чемпионом мира и лучшим бойцом супертяжелого веса уже долгое время.

Если они в это не верят, то пусть считают так дальше. Вы все увидите, когда он встретится с Усиком. Тайсон будет доминировать безраздельно и остановит Усика", - приводит слова Фьюри-старшего Boxing Social.

Ранее Усик предположил, в какой форме Фьюри подойдет к бою с ним.

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