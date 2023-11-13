Стивенсон пригласил Ломаченко на бой с Де Лос Сантосом

Претендент на титул WBC в легком весе Шакур Стивенсон высказался о возможном противостоянии против экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко.

Американец пригласил спортсмена с украинским паспортом на свой поединок против Эдвина Де Лос Сантоса.

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"Я могу еще долго оставаться в легком весе. У меня нет никаких проблем с весогонкой. Мне нравится драться здесь, поэтому я буду в легком весе еще долгое время. Я не буду говорить о спаррингах, я оставляю все это в зале, но мне бы хотелось подраться с Ломаченко. Я не знаю, почему он не согласился на бой со мной.

Я слышал, что ему предложили самый большой гонорар в его карьере, но он отказался. Я надеюсь, что мы все равно сможем устроить поединок. Я не вижу, почему бы нам не подраться. Я приглашаю его на бой с Де Лос Сантосом. Скажите ему, пусть приходит", - приводит слова Стивенсона ProBox TV.

Бой Стивенсон - Де Лос Сантос состоится 16 ноября в Лас-Вегасе.

Ранее Шакур назвал причину, почему Ломаченко отказался от боя с ним.

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