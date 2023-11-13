iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Стивенсон пригласил Ломаченко на бой с Де Лос Сантосом

Американец мечтает о поединке с представителем Украины.
Сегодня, 16:34
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Претендент на титул WBC в легком весе Шакур Стивенсон высказался о возможном противостоянии против экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко.

Американец пригласил спортсмена с украинским паспортом на свой поединок против Эдвина Де Лос Сантоса.

Читай также: "Думал, что он боец": Стивенсон рассказал, почему разочаровался в Ломаченко

"Я могу еще долго оставаться в легком весе. У меня нет никаких проблем с весогонкой. Мне нравится драться здесь, поэтому я буду в легком весе еще долгое время. Я не буду говорить о спаррингах, я оставляю все это в зале, но мне бы хотелось подраться с Ломаченко. Я не знаю, почему он не согласился на бой со мной.

Я слышал, что ему предложили самый большой гонорар в его карьере, но он отказался. Я надеюсь, что мы все равно сможем устроить поединок. Я не вижу, почему бы нам не подраться. Я приглашаю его на бой с Де Лос Сантосом. Скажите ему, пусть приходит", - приводит слова Стивенсона ProBox TV.

Бой Стивенсон - Де Лос Сантос состоится 16 ноября в Лас-Вегасе.

Ранее Шакур назвал причину, почему Ломаченко отказался от боя с ним.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Шакур Стивенсон

Статьи по теме

"Думал, что он боец": Стивенсон рассказал, почему разочаровался в Ломаченко "Думал, что он боец": Стивенсон рассказал, почему разочаровался в Ломаченко
Стивенсон назвал причину, почему Ломаченко отказался от боя с ним Стивенсон назвал причину, почему Ломаченко отказался от боя с ним
Макуана и Калитвинцев признаны лучшими игроком и тренером октября Макуана и Калитвинцев признаны лучшими игроком и тренером октября
Чемпионат мира по футболу U-17: Узбекистан разгромил Канаду, Испания минимально обыграла Мали Чемпионат мира по футболу U-17: Узбекистан разгромил Канаду, Испания минимально обыграла Мали
Помочь журналистам

Видео

Черноморец - Рух 2:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Черноморец - Рух 2:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Марченко опустился, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Бокс16:34
Стивенсон пригласил Ломаченко на бой с Де Лос Сантосом
Украина16:31
Макуана и Калитвинцев признаны лучшими игроком и тренером октября
Другие страны16:10
Чемпионат мира по футболу U-17: Узбекистан разгромил Канаду, Испания минимально обыграла Мали
Бокс16:05
"Это мой пояс": Усик поднял чемпионский титул WBC
Европа15:52
Саудовские клубы определили главные цели на зимнее трансферное окно
Теннис15:43
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Марченко опустился, Джокович - лидер
Теннис15:22
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
Европа15:13
Экс-тренер Челси может возглавить клуб из третьей английской лиги
Бокс14:55
"Все равно остается фаворитом": Валлин рассказал, кому отдает преимущество в бою Усик - Фьюри
Украина14:49
"Без комментариев": Малиновский выложил эмоциональный ролик о том, как сегодня живет Украина
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK