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"Думал, что он боец": Стивенсон рассказал, почему разочаровался в Ломаченко

Американец признался в симпатии к спортсмену из Украины.
Сегодня, 14:50
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон высказался о срыве боя с Василием Ломаченко.

Американец признался, что он мечтал о поединке с украинцем, но тот так и не принял вызов.

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"В Top Tank сделали все что могли. Они предложили Ломаченко самую большую сумму денег в его карьере. Я не знаю, о какой суме идет речь, но знаю, точно, что ему никогда даже не предлагали столько, но он отказался.

Если честно, я остался немного разочарованным, потому что всегда следил за Ломаченко. Я всегда думал, что он боец. Кокой-то период я был уверен, что он станет моим следующим соперником. Я наблюдал, как развивалась его карьера, и всегда говорил, что этот парень никогда ни от кого не уклоняется.

Он принимал каждый бой. Отказывался от проходных поединков и брал только самые сложные вызовы. Поэтому, в глубине души, я был уверен в нашем поединке. Я не знаю, что вам сказать. Я не Ломаченко. Я могу беспокоиться только о том, что могу контролировать. Я ничего не смогу сделать, если Ломаченко откажется драться со мной", - приводит слова Стивенсона Boxing News 24/7.

Напомним, Стивенсон назвал причину, почему Ломаченко отказался от боя с ним.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Шакур Стивенсон

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