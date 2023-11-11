"Он слабак": Стивенсон наехал на Ломаченко

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивнсон раскритиковал Василия Ломаченко, за то, что он отказался от боя с ним.

По словам американец, спортсмен с украинским паспортом избегает его. Однако Шакур верит, что в будущем они сойдутся в ринге.

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"Я не пытаюсь защитить Top Rank, но вы не можете обвинять промоутера в том, что другой боец отказался драться. Я думаю, что это слабая позиция. Он показал себя, как слабак.

Мне предстоит второй бой в легком весе и я не думаю, что он сможет долго избегать меня. Надеюсь, что получу шанс встретиться с этим парнем. Честно говоря, думаю, что он может стать следующим моим соперником", - приводит слова Стивенсона Boxing News 24/7.

Шакур свой следующий бой проведет 16-го ноября против доминиканца Эдвина Де Лос Сантоса. На кону противостояния будет стоять чемпионский титул по версии WBC в легком весе.

Ранее Усик назвал следующего соперника Ломаченко.

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