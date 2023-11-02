"Я слышал слухи": Усик назвал следующего соперника Ломаченко

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик выскзался о будущем своего друга Василия Ломаченко.

По словам Александра, свой следующий бой Лома должен провести против австралийца Джорджа Камбососа.

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"Я слышал слухи, что он планирует подраться с Камбососом. Я понятия не имею, когда может состояться этот бой.

Конечно же, это должен решать и объявлять Василий, но если говорить обо мне, то я бы хотел увидеть его снова на ринге. Я бы хотел, чтобы он получит бой и опять стал чемпионом мира. Я хочу этого", - приводит слова Усика ProBox TV.

Напомним, Ломаченко в своем последнем бою проиграл судейским решением Девину Хэйни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Ранее сообщалось, что Линарес объявил о завершении карьеры.

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