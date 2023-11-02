"Я слышал слухи": Усик назвал следующего соперника Ломаченко
Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик выскзался о будущем своего друга Василия Ломаченко.
По словам Александра, свой следующий бой Лома должен провести против австралийца Джорджа Камбососа.
Читай также: Промоутер отреагировал на заявления о том, что Ломаченко собирается завершить карьеру
"Я слышал слухи, что он планирует подраться с Камбососом. Я понятия не имею, когда может состояться этот бой.
Конечно же, это должен решать и объявлять Василий, но если говорить обо мне, то я бы хотел увидеть его снова на ринге. Я бы хотел, чтобы он получит бой и опять стал чемпионом мира. Я хочу этого", - приводит слова Усика ProBox TV.
Напомним, Ломаченко в своем последнем бою проиграл судейским решением Девину Хэйни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
Ранее сообщалось, что Линарес объявил о завершении карьеры.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!