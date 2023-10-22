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"Это был последний бой": Линарес объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион решил повесить перчатки на гвоздь после четвертого подряд поражения.
Сегодня, 12:58
Хорхе Линарес / Getty Images
Хорхе Линарес / Getty Images

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Линарес (47-9, 29 KO) объявил о завершении профессиональной карьеры.

В своем последнем поединке 38-летний венесуэльский боец потерпел поражение единогласным решением судей от Джека Кэттерола.

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"Я невероятно счастлив. Меня не волнует, что я проиграл. Я трехкратный чемпион мира. Я благословенный парень. Потрясающе завершить карьеру таким образом. Это здорово для меня. Я чрезвычайно рад находиться здесь, показать, кто я, и закончить бой судейским решением. Для меня это важно.

Я приехал сюда получать удовольствие. Я всех сделал счастливыми. Это хорошо. Это был мой последний бой. Я люблю бокс, люблю работать в зале. Я могу помогать в зале Исмаэлю Саласу. Возможно, я открою свой собственный зал. У меня есть много возможностей. Я могу работать на телевидении и делать все, что захочу.

Я хочу немного отдохнуть. Я написал прекрасную историю своей жизни и поэтому ухожу чрезвычайно счастливым. Мне больше никому не нужно показывать, кто я. Я усердно тренировался, чтобы устроить прекрасное шоу. Всем спасибо и поздравляю Кэттерола", - приводит слова Линареса Boxing News 24.

Напомним, что поражение от Кэттерола стало для Линареса четвертым подряд. В своем время венесуэльский боксер владел поясами в полулегкой, второй полулегкой и легкой весовых категориях.

В мае 2018 года Линарес встречался в ринге с Василием Ломаченко и проиграл техническим нокаутом в десятом раунде, потеряв титул WBA в легком весе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хорхе Линарес

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