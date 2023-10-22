Бывший соперник Ломаченко проиграл Кэттероллу, потерпев четвертое поражение подряд

Бывший претендент на чемпионский титул британец Джек Кэттеролл (28-1, 13 KO) провел успешную защиту пояса WBA International в первом полусреднем весе в поединке с экс-чемпионом мира венесуэльцем Хорхе Линаресом (47-9, 29 KO).

Бой стал главным событием вечера бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing, который состоялся на Echo Arena в английском Ливерпуле.

Кэттеролл, выступая в статусе фаворита противостояния, был близок к досрочной победе в пятом раунде. Британский боксер сумел потрясти оппонента, зажал возле канатов, но добить не получилось.

В целом соперники выдали не особо зрелищный поединок, который продлился всю дистанцию 12 раундов, по итогам которых победа единогласным решением судей досталась Кэттероллу со счетом 117-111, 116-112 и 116-112.

Стоит отметить, что для 38-летнего Линареса это поражение стало четвертым подряд.

Напомним, что в мае 2018 года венесуэльский боксер встречался в ринге с Василием Ломаченко, уступив техническим нокаутом в десятом раунде.

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