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"Если не нокаутирую, то выбью все д*рьмо": Стивенсон объяснил, почему уверен в победе над Ломаченко

Американец не против встретиться в ринге с боксером из Украины.
Сегодня, 13:43
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, поднявшийся в легкий вес, Шакур Стивенсон высказался о возможном поединке против Василия Ломаченко.

Американский боксер отдал должное своему потенциальному сопернику, но уверен в своей победе, поскольку тот близок к завершению карьеры и уже пребывает на спаде.

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"Я думаю, что выкурю Ломаченко. Проблема в том, что его карьера движется на спад, поэтому если он выйдет на бой против меня, то ему будет очень плохо.

Он великий боец, я отдаю ему должное. И он прекрасно выглядел в последнем поединке.

Думаю, есть вероятность, что я его нокаутирую. Если нет, то я выбью из него все д*рьмо", - сказал Стивенсон в комментарии ESNEWS.

Ранее промоутер отреагировал на заявления о том, что Ломаченко собирается завершить карьеру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Шакур Стивенсон

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