"Парням из ММА не нужно лезть не в свое дело": Экс-чемпион оценил поединок Фьюри с Нганну

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон поделился мнением о поединке между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

По словам американского легковеса, у бойцов ММА нет шансов против топовых боксеров и он был бы сам не против продемонстрировать кому-то из них, на каком уровне они находятся.

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"Если они думают, что могут бросить вызов топ-боксерам - пусть попробуют. Я думаю, что в ММА найдется парочка парней, которые хотят выйти на ринг с кем-то вроде меня. Я был бы рад возможности побить парня из ММА и показать им, что они не на моем уровне.

Говоря о Тайсоне Фьюри и его поединке с Фрэнсисом Нганну, это просто был не его вечер, а потому парням из ММА надо расслабиться и не нужно лезть не в свое дело", - приводит слова Стивенсона Boxing Scene.

Ранее Фьюри оценил свое выступление в бою с Нганну.

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