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Нганну намерен получить реванш с Фьюри в 2024 году

Камерунцу нужен ответный бой.
Сегодня, 14:20
Нганну и Фьюри / Getty Images
Нганну и Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну заявил о готовности провести второй бой с Тайсоном Фьюри. Об этом камерунец сообщил во время интервью с журналистом Ариэлем Хельвани для ютуб-канала The MMA Hour.

Для Нганну реванш с Фьюри является для приоритетом. Второй бой с британцем он хотел бы провести в феврале-марте 2024 года.

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Напомним, Тайсон в десятираундовом бою, побывав в нокдауне, одержал неоднозначную победу над камерунцем раздельным решением судей со счетом 96-93, 95-94, 94-95.

На ISPORT также доступен видеообзор поединка Нганну - Фьюри.

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