"Не буду выдумывать отмазки": Фьюри оценил свое выступление в бою с Нганну

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями о своем поединке против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Британец в противостоянии с камерунцем, побывав в нокдауне, одержал неоднозначную победу раздельным решением судей со счетом 96-93, 95-94, 94-95.

"Цыганский король" заявил, что не собирается оправдываться, и признал, что продемонстрировал неубедительное выступление.

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"Это было не лучшее мое выступление, но я не буду выдумывать отмазки. У меня был хороший тренировочный лагерь. Мне некого винить, никто мне не мешал. Это был тяжелый бой. Я поднялся с канваса, чтобы победить. Да, никаких оправданий. Я выступил хуже обычного, но я ничего не отнимаю у моего соперника. Ты настолько хорош, насколько хорошим позволяет тебе быть твой оппонент, и это факт.

Если бы я слушал СМИ и так называемых экспертов бокса, утверждающих, что это легкие бои, мисматчи, которые не следует смотреть, то я бы не смог выиграть этот поединок. С моей стороны вообще не было недооценки Нганну. Я тренировался 12 недель и подготовился настолько хорошо, насколько мог, вот и все", - сказал Фьюри в комментарии iFL TV.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов и обзор боя Фьюри - Нганну.

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