Нганну - о бое с Фьюри: Знал, что если дойдет до решения судей, я не выиграю

Камерунец считает, что британский боксер мог бы и признать свое поражение.

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну высказался о спорном поражении от обладателя титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри в своем дебютном поединке в боксе.

Британец в десятираундовом бою, побывав в нокдауне, одержал неоднозначную победу над камерунцем раздельным решением судей со счетом 96-93, 95-94, 94-95.

Читай также: "Тайсон должен сказать спасибо судьям": Нганну отреагировал на поражение от Фьюри

По мнению Нганну, его победа в этом противостоянии была очевидной, а соперник мог бы и сам признать поражение.

"Если бы он был честным, то сказал бы, что я выиграл этот бой. Я победил, в этом нет никаких сомнений.

Но еще перед тем как выйти в ринг, я знал, что если дойдет до решения судей, я не выиграю. Не потому что я плохо выступлю, а потому что здесь я новенький", - приводит слова Нганну Brobible.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов и обзор боя Фьюри - Нганну.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!