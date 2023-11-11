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Стивенсон назвал причину, почему Ломаченко отказался от боя с ним

Американец отметил характер Василия.
Сегодня, 08:53
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Бывший чемпион двух весовых категорий Шакур Стивенсон высказался о том, почему Василий Ломаченко отказался от боя с ним, чтобы побороться за вакантный титул WBC в легком весе.

Американец думает, что спорстментс украинским паспортом надеелся на реванш с Девином Хэйни, которому спорно проиграл в последнем поединке.

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"Вероятно, Ломаченко действительно думал, что Девин вернется и снова подерется с ним. Думаю, это был его план. Он хотел снова встретиться с Девином и я понимаю почему.

Любой великий боец стремится к реваншу, если провел с кем-то близкий поединок. Так было с Флойдом Мейвезером после первого боя с Майданой. У человека с чемпионским менталитетом всегда будет это в голове", - цитирует Стивенсона Boxing News 24/7.

Ранее сообщалось, что американец вновь наехал на Ломаченко, назвав того слабаком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Шакур Стивенсон

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