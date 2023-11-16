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Промоутер сообщил, когда состоится бой Ломаченко - Стивенсон

Спортсмен с украинским паспортом перед этим проведет поединок в Австралии.
Сегодня, 11:44
Шакур Стивенсон и Василий Ломаченко / Boxing Social
Шакур Стивенсон и Василий Ломаченко / Boxing Social

Глава Top Rank Боб Арум высказался о будущем бывшего чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (17-3, 11 КО).

По словам промоутера, в 2024 году спортсмен из Украины проведет поединок с Шакуром Стивенсоном.

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"Наш план состоит в том, чтобы Василий попытался выиграть титул чемпиона мира в Австралии по бою против Камбососа, а затем провел объединительный поединок.

Шакур Стивенсон сразится с Ломаченко в следующем году, но я не могу сказать, что это будет следующий его соперник.

План состоит в том, чтобы Ломаченко провел бой в Австралии. Это то, над чем мы сейчас работаем. Поединок должен пройти в первом квартале следующего года. Я не знаю точной даты, но в первом квартале", - приводит слова Арума ProBox TV.

Свой последний бой Ломаченко провел в мае, проиграв Девину Хэйни решением судей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Шакур Стивенсон

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